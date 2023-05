Anni Settanta o le canzoni dei Nomadi?

Dopo l’apertura di ieri, con la musica del gruppo "All you can hear", stasera proseguono gli eventi della sagra, a San Giacomo di Guastalla, con il concerto di "Michele & gli Intenditori" (foto) con un mix di discomusic dagli anni Settanta in poi, mentre domani sera il cartellone propone la compagnia "La palanca sbusa" con la commedia "Amur e bicicleti".

In tema di musica dal vivo, oggi alle 15 prosegue il tour dei Ma Noi No con un concerto a Votigno di Canossa, il 20 maggio la band sarà a Rolo.