"Anno difficile, ma i servizi hanno tenuto senza aumentare le rette"

Un bilancio che conferma la tenuta dei servizi educativi. È quello dell’Istituzione Scuole e Nidi dell’infanzia del Comune di Reggio Emilia, che nel 2022 si è chiuso con entrate per 32,4 milioni (22,3 milioni di contributi dall’ente, 4,6 milioni dalle rette e 4,6 milioni da trasferimenti di Stato, Regione, Provincia, Fondazione Manodori e attività di Reggio Chidren srl).

Il documento, approvato mercoledì in Sala del Tricolore, registra anche 20 milioni del Pnrr di cui 8,5 milioni destinati a sette progetti di edilizia scolastica per la fascia zero-sei anni. Dal consuntivo si ricava infine un avanzo di un milione di euro, destinato al bilancio 2023.

"In un anno ancora difficile, a causa del protrarsi degli effetti della pandemia, non si sono registrati aumenti dei costi significativi, sostanzialmente in linea con il 2021 – sottolinea l’assessore comunale all’Educazione, Raffaella Curioni (nella foto) – Mantenere qualità e organizzazione, oltre ottenere un incremento dei posti disponibili in nidi e scuole dell’infanzia, tutto a costi di fatto invariati, credo sia un risultato di tutto rilievo".

Per quanto riguarda le rette, in particolare, sono state applicate contribuzioni inclusive per le famiglie (di cui hanno beneficiato 1300 nuclei) e varate scontistiche per le assenze dovute a quarantene o isolamento fiduciario. L’impiego di risorse destinato all’integrazione dei bambini con diritti speciali ha permesso di accoglierne 85, seguiti con personale e competenze dedicati.

Il servizio estivo per le famiglie ha attivato 700 posti con un impegno di spesa di circa 400.000 euro per un mese di attività. Nello stesso tempo sono proseguite le attività di ricerca e innovazione in campo pedagogico. Sono stati 92 gli interventi in campo nazionale e internazionale fatti dall’Istituzione, con Reggio Children e Fondazione Reggio Children.