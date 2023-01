Anno nuovo, ’vecchio’ Sassuolo: ko da paura

di Stefano Fogliani

I conti tra Alessio Dionisi e la Sampdoria – mai battuta, in carriera – continuano a non tornare, ma adesso non tornano nemmeno più quelli del Sassuolo con se stesso. E con una classifica che da mediocre si fa, calendario che verrà alla mano, anche un tantino pericolosa.

Al Mapei Stadium vince la Sampdoria, che si prende, con due gol nel primo tempo, la prima delle 23 finali cui Stankovic l’aveva chiamata per cercare la salvezza, mentre il Sassuolo tiene fede al clichè che lo vuole allergico alla prima gara dell’anno (una vinta, nel 2015, poi stop) e all’arbitro Maresca (vinta 1 su 12) ma soprattutto dà seguito, in modo preoccupante, alle tante lacune che ne hanno condizionato sia il cammino più recente che le prestazioni ‘amichevoli’ durante la pausa e la striscia di gare senza vittoria si allunga a cinque. Non, beninteso, che la Samp stesse meglio dei neroverdi (quattro perse di fila prima, zero gol segnati) ma per quanto fatto vedere gli uomini di Stankovic ci hanno messo almeno un po’ di presenza. Il Sassuolo, fino a quando non si è trovato sotto, nemmeno quella. E se steccano anche i solisti, i tanto attesi solisti sulla cui assenza si è a lungo, e giustamente recriminato in casa neroverde, per la squadra di Dionisi, cui di ‘big’ ieri mancava solo Lopez, sono guai. Che si materializzano dopo quasi mezz’ora di nulla reciprocamente prodotto da due squadre che più che rispettarsi, evidentemente, si temono. Perché sarà anche vero che è cominciato un nuovo anno, ma la paura fa sempre 90.

E la paura, di perdere, ovvio, ce l’hanno sia il Sassuolo che la Samp, alla quale vengono tuttavia da subito garantiti agi, in palleggio e in manovra, dei quali i blucerchiati non possono non avvantaggiarsi. Così, mentre il Sassuolo scarabocchia, indolente e non troppo convinto, trame lente e prevedibili, la Samp accende i primi fuochi. Al 20’ Gabbiadini, al cospetto del primo scricchiolìo delle difesa neroverde, non chiude un triangolo a pochi metri dalla porta sassolese, ma pochi minuti dopo non sbaglia e sblocca in rovesciata, incenerendo Consigli.

Non va meglio, al portiere neroverde, al 28’, quando la difesa del Sassuolo dà strada ad Augello che raddoppia con un tracciante dai 25 metri, consegnando la ripresa all’assedio del Sassuolo e la Samp a quel che le resta da dare. Ovvero attenzione difensiva e la ricerca di qualche ripartenza che spezza, sporadicamente, il monologo del Sassuolo, infruttuoso nonostante possesso palla bulgaro e diversi palloni gettati in area ospite. Audero si salva su Traore al 7’ s.t., non su Berardi che lo batte su rigore poco dopo l’ora di gioco, e si ripete su Laurientè al 69’. Ma quelli neroverdi si rivelano solo fuochi fatui, anche se Dionisi chiude con un undici a trazione anteriore aggiungendo Defrel e Alvarez prima, Ceide poi. Al di là dell’ovvia frenesia e della generosità, altrettanto ovvia, con cui i neroverdi cercano il pari nella ripresa, infatti, a questo Sassuolo mancano soprattutto le idee. E la presenza mentale e l’attenzione che trasformano la qualità in valore aggiunto.