Annullata la festa di primavera: "Dal Comune solo silenzi e rinvii"

Annullata la festa di primavera che la Pro loco aveva previsto per domenica prossima al centro sociale di Lentigione, a Brescello, che quest’anno sarebbe stata dedicata al ricordo di Gino Cervi, a 50 anni dalla scomparsa. Pare ci sia uno "scontro" tra Pro loco e amministrazione comunale dietro questa decisione. "L’evento – spiegano dalla Pro loco, presieduta da Gabriele Carpi (foto) – era stato programmato nella riunione con le associazioni dei paese, promossa il primo febbraio. E tre settimane dopo, il 21 febbraio, abbiamo presentato la documentazione necessaria. Nessuna risposta dal Comune sul patrocinio. A quel punto abbiamo deciso di affittare i locali del centro sociale, pagando la tariffa prevista. Ma anche a questa richiesta dal municipio non sono arrivate risposte, con rinvii continui nonostante i solleciti. Il 5 marzo si è stato detto che dietro alle mancate risposte c’erano… motivazioni tecniche, senza proporre alternative. Perché queste motivazioni non sono state comunicate già a febbraio, evitando di prenotare e pagare gli spazi del centro sociale?".

La Pro loco lamenta inoltre la "paternità" che si sarebbe attribuito di recente il Comune per eventi "da noi organizzati". Intanto, la festa di primavera a Lentigione è stata annullata. "Peccato – commenta il presidente Carpi – perché sarebbe stato un bell’appuntamento, un’occasione per stare insieme con letture, musica e divertimento conviviale e per ricordare la vita dell’attore Gino Cervi".

Antonio Lecci