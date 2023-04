Annullato l’incontro con Orzes

Annullato l’incontro con Ezio Orzes in programma stasera alle 21 in Municipio a Castelnovo Monti. Gli organizzatori segnalano che ’a causa

di un insormontabile problema organizzativo’

è stato necessario annullare l’iniziativa.

Tema dell’incontro era “Rifiuti oggi, risorse domani”, sulle prospettive future per la gestione dei residui domestici (e non solo). Ezio Orzes è amministratore di Ponte nelle Alpi, Comune in provincia di Belluno, da sempre impegnato sui temi ambientali, sociali, legati all’energia sostenibile.