"Annunciare il Vangelo a chi è disabile"

Quali scelte possono favorire la partecipazione delle persone disabili alla Liturgia?

Come annunciare il Vangelo alle persone con disabilità?

Sono le domande che faranno da sfondo nell’incontro di domani (domenica 17 novembre) alle 16 al Centro pastorale ’Sacro Cuore’ di Baragalla, dal titolo ’Il Vangelo è per tutti. Annunciare e celebrare con persone con disabilità’.

L’evento è promosso dall’Ufficio diocesano di Pastorale della Salute e équipe sinodale Disabilità che hanno invitato un testimone di primo piano: don Luca Palazzi (nella foto), presbitero dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola che vive sulla propria pelle questa tematica essendo lui stesso disabile.

Don Palazzi è nato a Modena nel 1972 e ordinato sacerdote nel 2004, si era prima laureato in Giurisprudenza presso la Facoltà di Modena nel 1996, poi ha conseguito il baccellierato in Sacra Teologia presso lo Studio Teologico Interdiocesano di Reggio Emilia nel 2006 e nel giugno 2016, infine, ha conseguito la licenza in Sacra Teologia con specializzazione in Liturgia Pastorale presso l’Istituto ’Santa Giustina’ di Padova; negli anni il sacerdote modenese ha poi approfondito le tematiche relative all’annuncio alle persone disabili e ha fatto parte, fino al 2015, del settore "catechesi e disabilità" dell’Ufficio Catechistico nazionale, pubblicando decine di articoli e libri su Catechesi e Liturgia.

Cesare Corbelli