"Antenna a dieci metri da casa: niente tutele"

C’è parecchio malumore, tra i cittadini di Meletole di Castelnovo Sotto, dopo che è stato avviato un intervento per la realizzazione di una nuova stazione radio per la telefonia mobile. I lavori sono affidati all’impresa Telebit su incarico del committente Inwit Spa. L’impianto in costruzione si trova su un terreno privato, ma ad appena una decina di metri da un’abitazione. Qui ci abita Leonardo Sassi: "Va bene la libertà di poter installare questi impianti, ma che siano a una distanza maggiore dalle case. Qui mi pare che le misure di tutela non ci siano", spiega il residente. Il quale non è solo a protestare. Sassi è infatti tra i primi firmatari di una petizione avviata in paese, che sta trovando consensi tra i residenti in zona. E pure il consigliere di opposizione Roberto Cocconi, capogruppo di Insieme per Castelnovo Sotto, appoggia questa "battaglia", ritenendo che quell’antenna possa rischiare di "deturpare notevolmente il paesaggio, oltre a rappresentare un potenziale pericolo per la salute". "Ho chiesto formalmente un accesso agli atti relativi a quell’intervento – aggiunge Cocconi – ma ancora non ho avuto risposte. È vero che le amministrazioni comunali non hanno le competenze dirette su questi impianti, che devono sottostare in particolare alle autorizzazioni di altri enti, come l’Arpae. Ma sarebbe stato meglio informare i cittadini in modo preventivo, per non ritrovarsi a scelte già fatte e proponendo un sito alternativo per quella stazione di telefonia mobile, più distante dalle case?". Con la raccolta di firme si chiede che "venga sospesa l’installazione e che venga individuato un altro luogo, più distante dalle abitazioni". E ancora: "Non è stata neppure considerata la svalutazione che questo impianto darà alle abitazioni. Nessuno si sognerebbe di acquistare casa sotto un’antenna".

Antonio Lecci