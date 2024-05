Antenna da installare. Insorgono i residenti

Proteste in via Viazza a Cadelbosco Sopra per un’antenna di telefonia mobile in fase di installazione. "Si tratta di un impianto alto 32 metri, che si verrà a trovare accanto a diverse abitazioni in cui vivono anche dei bambini", dicono i residenti. Gli stessi segnalano pure come "la nostra zona è sotto vincolo e rispetto ambientale, con divieto di costruire, ampie aree verdi, un corso d’acqua e campi a perdita d’occhio". "È vero che in questa zona non ci sono molte abitazioni, ma non per questo devono realizzare un simile impianto, proprio accanto a noi. E quello che è peggio – aggiungono gli abitanti – è che nessuno ci ha avvisato di quanto era in progetto, nessuna autorità ci ha informato di quanto si stava per costruire accanto alle nostre case. Purtroppo è un modo di fare che abbiamo già visto con la… fabbrica delle polveri. Essere avvisati ci avrebbe dato un vantaggio in termini difensivi, visto che avremmo potuto avere con netto anticipo la necessaria documentazione. Siamo consapevoli che da qualche parte queste antenne vanno impiantate, ma andrebbero studiate meglio le localizzazioni. E ascoltare le persone avrebbe sicuramente trovato una soluzione condivisa accettabile". I residenti segnalano come ad inizio strada esista una zona industriale servita da corrente e fibra, che sarebbe in una posizione più adatta. Ora alcuni residenti hanno richiesto gli atti del progetto per poter predisporre un ricorso al Tar per bloccare l’installazione, oltre a una richiesta di risarcimento danni per le possibili svalutazioni immobiliari.

Antonio Lecci