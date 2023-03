Antenna di via Assalini Scatta la raccolta firme

Una raccolta firme per un’altra mozione popolare da discutere in consiglio comunale per l’ennesima antenna telefonica che sorgerà, come anticipato settimane fa dal Carlino, in via Assalini alla Canalina. È scattata ieri mattina al condomino ‘La Corte’ al civico 68 preceduta da una capillare opera di sensibilizzazione da parte dei cittadini residenti. Ieri è stato un continuo via vai di residenti della via, ma non solo. Anche altri abitanti del quartiere e membri di altri comitati contro ‘antenna selvaggia’ non hanno voluto mancare nel dare sostegno a questa iniziativa. Pressoché certo, già in questo weekend, il raggiungimento del quorum di 300 firme, ma i membri del comitato sono estremamente ottimisti che il numero possa salire e anche di molto.

"Sotto Natale ci siamo ritrovati nella casella della posta una lettera del Comune in cui si segnalava che nel quartiere sarebbe stata installata un’antenna e che se si volevano informazioni si potevano richiedere mandando una mail a un indirizzo del Comune ([email protected]) – spiega Matteo Ferrari, uno dei membri del comitato –. A seguito della nostra, a fine febbraio l’amministrazione ci ha risposto con la relazione tecnica con cui Wind chiedeva l’installazione del ripetitore proprio in via Assalini, a ridosso di alcuni condomini e villette".

Anche qui, la questione è più di metodo che di sostanza: "Non c’è nessuna contrarietà ‘ideologica’ a questo tipo di apparecchiature – spiega Ferrari –. Quello che contestiamo fermamente è l’idea che le scelte vengano fatte calare dall’alto, che i cittadini ne debbano prendere semplicemente atto e che quando si va a chiedere spiegazioni la risposta è sempre la stessa: ‘che non si può fare nulla’. Siccome l’azienda telefonica indica un’area, non certo un punto preciso, credo sia nell’interesse di tutte le parti instaurare un dialogo per arrivare a un punto di caduta che soddisfi tutti. Ma questo non accade".

Ieri mattina, a vidimare le firme, il consigliere di Coalizione Civica, Dario De Lucia: "Sono qui a svolgere il mio ruolo di consigliere comunale e a vidimare le firme che i cittadini stanno regolarmente mettendo con la speranza di essere ascoltati da chi governa la città – dichiara –. Anche sull’installazione di questa antenna, cosa costava fare per tempo una assemblea in quartiere e dialogare con il gestore per trovare una collocazione più idonea? Molto Poco, bastava avere la volontà politica di farlo e di non credersi sempre assoluti e autoreferenziali".

La raccolta proseguirà anche questa mattina dalle 9 fino a mezzogiorno.

ni. bo.