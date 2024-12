"Antenne 5g vicine alle abitazioni"

"Nel quartiere Pulce - Ravà stanno installando un’antenna di 38 metri per telefonia da parte di Inwt (Vodafone) . Questa installazione impatta su una cinquanta di abitazioni, alcune poste persino a 50 metri da questa", a parlare è Paolo Iori, responsabile Qualità preso ERsistemi. "L’unica comunicazione del Comune è stata tramite l’albo pretorio e il sito ufficiale. Ma chi consulta questi siti? E soprattutto perché è stata approvata una delibera per eliminare la comunicazione a mezzo stampa. Noi della consulta di zona non siamo stati informati". E aggiunge: "Il quartiere è in campagna: perché non sono state valutate soluzioni alternativi tali da garantire distanze da tutte le abitazioni? Forse per agevole gli allacci e le oper? Ma allora mi chiedo il Comune da che parte stia..."