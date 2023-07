Antenne, mozione per migliorare le regole

E’ stata depositata una mozione popolare con 4 proposte migliorative in materia di antenne. Il prof Michele Lagano tornerà in Sala del Tricolore e questa volta per chiedere una verifica dell’operato dell’Assessora Bonvicini e del sindaco Vecchi. Regole chiare e spazi condivisi con la cittadinanza per l’installazione delle antenne telefoniche nel territorio reggiano. Le chiede la mozione portata avanti da tanti cittadini. Il documento nasce dopo installazioni di ripetitori di segnale telefonico in quartieri reggiani. La mozione impegna il sindaco e la giunta a "istituire un tavolo tecnico in cui siano presenti tutti i partiti, i gruppi presenti in consiglio comunale, i comitati di quartiere e chi vorrà partecipare, in modo tale da poter migliorare il regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione per radiofonia mobile".