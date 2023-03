Antenne telefoniche, documento pronto

L’amministrazione ha presentato l’altra sera in commissione Territorio e Ambiente il cosiddetto ’Piano Antenne’. Lo scopo è quello di coinvolgere gli operatori telefonici in un percorso “quanto più possibile partecipato con gli enti locali e il territorio” e rendere gli impianti “accettabili dal punto di vista architettonico e paesaggistico”. L’assessore Carlotta Bonvicini ha ripetuto che il margine d’azione del Comune è quasi nullo, vincolato alla normativa nazionale. Una delle novità del testo in discussione prevede che gli operatori telefonici presentino entro gennaio al Comune un piano delle installazioni che intendono effettuare nell’anno. Una parte corposa del regolamento stabilisce poi i criteri per minimizzare “impatto visivo” delle antenne, mentre è incoraggiato il cosiddetto “cositing” cioè l’installazione di più centraline su uno stesso palo.