Anteprima di ’Estate popolare’ tra laboratori e animazione

Al via la lunga programmazione di "Estate popolare", che oggi propone un’anteprima in centro storico a Reggio.

Il Labart, la nuova casa di quartiere del parco Santa Maria (accesso da via Roma/vicolo Venezia, via Dante e viale Piave) diventa il cuore di una giornata a base di circo, teatro, danza, narrazioni, laboratori creativi e cinema sotto le stelle.

Si parte alle 11 con il laboratorio "Posta poetica clandestina", le Fiabe in cuffia di Galline Volanti. Dalle 15 il laboratorio Minimondo, arti circensi nello Spazio Circo, la corsa dei cavalli a dondolo, azione teatrale della compagnia Gli Spavaldi, animazione con teatro danza e musica rap, trap e underground. Alle 19 la Compagnia del Buco presenta Circus Cabaret, spettacolo di arti circensi con Elia Vignola (Wanda Circus). Gran finale alle 21 con il Cinemobile: il piccolo cinema resistente di Arci propone "Miracolo a Le Havre", un film di Aki Kaurismäki, preceduto da un breve documentario in prima visione con regia di Filippo Cavalca dedicato all’esperienza di Fotografia Europea in via Roma. Le attività della giornata sono a ingresso libero.