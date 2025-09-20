Antica Corte delle Vacche Rosse: "Nuovo negozio"

"È un traguardo importante per noi. Dopo tanto tempo, tante battaglie e vicissitudini siamo riusciti ad aprire un punto vendita nella nostra azienda. Vi aspettiamo tutti per festeggiare". Con queste parole Luciano Catellani (foto), titolare dell’Antica Corte delle Vacche Rosse, annuncia l’inaugurazione del nuovo negozio di specialità tipiche eno-gastronomiche di via Piave 23, nel territorio di Bibbiano, in un cuneo di campagna verde incastonato tra Cavriago e Aiola di Montecchio.

La cerimonia si terrà oggi a partire dalle 15,30 con l’accoglienza e la degustazione di gelato prodotto con latte delle Vacche Rosse.

Alle 16,30 è prevista l’inaugurazione ufficiale con l’apertura di una forma di stagionato 28 mesi e la relativa degustazione. Dalle 17,45 si terrà una visita guidata all’azienda agricola, seguita da un assaggio di pasta al ragù con stagionato 30 mesi (info: 392 2120615).

Le stalle dell’Antica Corte "ospitano 215 bovini di razza Rossa Reggiana, dai vitellini agli adulti, tra cui 100 vacche in mungitura con l’obiettivo di arrivare a 140".

Tra questi spicca un esemplare bellissimo di mucca albina; candida come la neve, con ciglia bionde e occhi chiari, è un caso rarissimo: uno su centomila. "Produciamo 18 quintali di latte al giorno – spiega Catellani – e, insieme a quello prodotto da mio genero, otteniamo cinque forme di Parmigiano al giorno presso il caseificio Speroni di Calerno".

L’inaugurazione coincide con il weekend della 156ª edizione della Fiera Bibbiano Produce, appuntamento storico che celebra le eccellenze agroalimentari, culturali e sociali del territorio. Il pomeriggio si apre alle 15,30 in Piazza Reverberi con il torneo di basket organizzato dalla Polisportiva Bibbianese: in campo under 8, 10, 12 e 14. Dalle 16 saranno attivi i punti ristoro di Auser e Pro Loco, con specialità locali.

Alle 21, al Teatro Metropolis, andrà in scena Irlanda in a Lifetime: storie di mare, di terra e altre storie, spettacolo tra musica, poesia, immagini e narrazione (ingresso gratuito).

Domani, batterà il cuore della Fiera con tante iniziative in tutto il paese (alle 10 saranno premiati i donatori Avis), e il grande mercato. Il luna park è attivo da ieri.

f.c.