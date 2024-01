Anticipi amari per le reggiane

Anticipi amari per le formazioni reggiane in Dr1. Il Nubilaria (8) si arrende 74-53 in casa contro i Giardini Margherita (20), secondi della classe, non sfruttando i 10 punti ciascuno di Petrolini e Gandellini: dopo un primo quarto in equilibrio i bolognesi chiudono anzitempo i giochi. Ben più equilibrata la trasferta del Basketreggio (8) sul campo degli Stars Bologna (16), che termina 73-70 in favore dei padroni di casa: i cittadini non riescono ad avere la meglio nel finale, nonostante i 15 di Bertolini ed i 14 di Brogio. Stasera alle 18 il posticipo della penultima d’andata vede viaggiare alla volta della Bassa modenese il fanalino di coda iCare Cavriago (4): gli uomini di Bellezza sono impegnati a Castelfranco (14) contro un avversario che nell’ultima settimana ha conquistato lo "scalpo" di due reggiane, Reggiolo e Basket Jolly.