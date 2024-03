Anticipo amaro per la Chemco. L’Aluart frena il San Lazzaro

Anticipo amaro per la Chemco Puianello (8) che torna a casa sconfitta da Faenza (6) nel sesto turno della Poule Playoff di serie B. La band di coach Giroldi paga a caro prezzo il primo quarto dove ha prevalso il fattore campo a favore delle romagnole, avanti per 26-9. Le castellesi si scuotono e, nella ripresa, provano a rimontare (65-53 al 30’), tornando più volte sotto la doppia cifra di disavanzo ma Faenza è stata capace di respingere ogni volta i tentativi di recupero ospite e si impone per 84-75. In vista dell’ultima di andata in programma il prossimo weekend, lo staff tecnico e atletico avrà lavoro extra per gestire alcune ragazze che sono uscite acciaccate.

Chemco Puianello: Oppo 9, Olajide 16, Manzini 12, Luppi 3, Corradini n.e., Albertini n.e., Dettori 15, Dzinic 9, Raiola 11, Cherubini, Graffagnino n.e., Castagnetti n.e.. All:. Giroldi.

Nella Poule Playout, l’Aluart Scandiano (10) supera per 73-53 San Lazzaro (8) che arrivava da quattro successi di fila. Dopo un avvio in sordina (11-20 al 10’) la truppa biancoblu inverte la rotta (34-31 al 20’, 53-45 al 30’) e conclude il match con un divario sempre in crescendo.

Aluart Scandiano: Fedolfi 6, Susca 9, Bini, Marino 14, Meglioli 11, Capelli, Teti, Pellacani 2, Brevini 8, Torelli 4, Soncini 4, Meglioli E. 11. All. Pozzi.

c.c.