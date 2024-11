Antigone invita all’inflessibilità: "Si giudichi pure chi non intervenì"

Nel pomeriggio si è proseguito con le discussioni delle parti civili. Il detenuto è assistito dall’avvocato Luca Sebastiani che avanzerà le proprie richieste nella prossima udienza. In passato aveva fatto sapere di voler chiedere una provvisionale da 180mila euro. Per l’avvocato Michele Passione, che rappresenta il Garante nazionale dei detenuti, "le immagini inconfutabili nel video smentiscono le versioni e le relazioni degli imputati, dando prova evidente della perversione del ruolo istituzionale da loro posta in essere: a Reggio c’è stata tortura – scandisce –. Va ribadita l’autonomia del reato di tortura del pubblico ufficiali, che per l’assoluto disvalore che la contraddistingue, come riconosciuto dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza "Regeni", non può mai ritenersi una mera circostanza aggravante. Tutto ciò nel giorno in cui le forze di polizia tutte invocano inasprimenti sanzionatori per violenze subite: una bizzarra coincidenza". In aula c’era il Garante regionale dei detenuti Roberto Cavalieri, organo tutelato dall’avvocato Daniele Vicoli: "Le immagini del video proiettato dal pubblico ministero colpiscono molto – dichiara Cavalieri –. Ci si chiede l’origine e il motivo per i quali gli imputati possano aver commesso una serie incredibile e incresciosa di quelli che al momento, in attesa di una sentenza, definisco errori". Parola anche alle associazioni di tutela dei detenuti. L’avvocato Simona Filippi, in rappresentanza di Antigone, dichiara: "Abbiamo evidenziato la gravità di un tale episodio che è stato possibile nonostante la presenza delle telecamere". E rimarca: "Antigone ha chiesto non solo la condanna di quegli agenti che materialmente hanno inferto violenze, ma anche di quelli che lì presenti non sono intervenuti per porre fine all’azione". Per l’associazione Yairaiha ha discusso l’avvocato Vito Daniele Cimiotta: "Abbiamo cercato di dare forza all’impianto accusatorio della Procura. Attendiamo la sentenza con la speranza che venga fatta giustizia". Sentenza che è attesa per il 20 gennaio.

Nei mesi scorsi si erano susseguiti gli interrogatori degli imputati. Un agente, ad esempio, chiese scusa in aula per un colpo al volto del detenuto a mano aperta, mentre era a terra, ma ha anche raccontato che lui appariva esagitato: "Urlava e minacciava, non voleva andare in isolamento. Fui colpito da uno sputo". E che trovò le lamette: "Le buttai nel cestino". Un altro ha ammesso l’uso della federa, giustificandola però come unico mezzo utile a contenere il detenuto: "Non l’ho mai stretta al collo. Ho invece verificato che lui respirasse mettendo la mano sotto, come si vede dai filmati".

al.cod.