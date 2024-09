Antimafia, nel cantiere della scuola si entra soltanto con il ’badge’

Lotta alle mafie e al lavoro nero: arriva il badge all’ingresso per i lavoratori dei cantieri pubblici di importo superiore ai 500mila euro.

I Comuni della Val d’Enza stanno dando all’Unione (stazione appaltante per tutte le otto amministrazioni comunali) il via libera a dare attuazione all’Accordo di collaborazione con la Prefettura per l’attivazione sperimentale di sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze. Un Protocollo siglato lo scorso anno, e che con l’inizio di molti importanti cantieri legati ai fondi del Pnrr sarà estesamente applicato.

Tra i primi ad utilizzarlo c’è il Comune di San Polo: nelle prossime settimane verrà demolita la scuola elementare "Renzo Pezzani", inaugurata mezzo secolo fa, poi procedere alla realizzazione di un nuovo edificio. Un appaltone da 5 milioni e 420mila euro.

"Il 10 giugno abbiamo fatto la festa d’addio alla vecchia Pezzani, con i cittadini che potevano portarsi a casa un oggettino come souvenir in ricordo della loro scuola - ricorda il sindaco Franco Palù - Contestualmente è stato svolto il trasloco. La demolizione era prevista dal 15 giugno, ma l’impresa edile ci ha comunicato il nominativo di un subappaltatore e sono in dirittura d’arrivo proprio le verifiche sui requisiti di legalità della ditta. Contiamo che entro fine settembre l’area sarà completamente sgomberata".

Il sindaco spiega poi che il nuovo strumento di controllo (che si aggiunge ai vecchi) prevede sia l’utilizzo di una piattaforma web ("cruscotto badge") che di un badge digitale: ogni nominativo dei lavoratori sarà verificato (anche rispetto alla regolarità contributiva) ad ai cantieri potranno accedere solo maestranze totalmente in regola.

Nell’Accordo si legge che questo consentirà "il monitoraggio dei cantieri sul territorio e la creazione di un efficace sistema di rapporti, per promuovere la leale concorrenza fra le imprese, il miglioramento in materia di salute e sicurezza del lavoro e la prevenzione del dumping contrattuale". Il tutto in un contesto di rafforzamento degli strumenti e dei "modelli organizzativi finalizzati a garantire legalità, trasparenza, contrasto alle infiltrazioni mafiose, regolarità del lavoro, tutela dell’occupazione".