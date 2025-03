Antiquariato, gastronomia, auto e attrezzature. Domenica torna la tradizionale fiera di San Giuseppe

Domani e domenica torna a Correggio la tradizionale fiera di San Giuseppe con numerose animazioni in centro. Aperti il mercatino dell’antiquariato e degli artisti dell’ingegno, gli stand su colori e profumi di lavanda, le specialità gastronomiche delle varie regioni italiane, auto, attrezzature da giardino. Oggi alle 10 a palazzo dei Principi un incontro promosso dall’Associazione prevenzione tumori di Guastalla e la presentazione del libro "Cara Laura cara Agata" della dottoressa Laura Scaltriti. Possibilità di visitare la torre civica alle 15,30 e alle 18,30. Domani pomeriggio dalle 16 il concerto della banda Asioli in corso Mazzini, mercatino a palazzo dei Principi, alle 18 a palazzo Contarelli il concerto di Omy, alle 20,30 al teatro Asioli lo spettacolo "Perfetta" con Geppi Cucciari.

Domenica ancora stand e mercatini, la XXXIII edizione di Correggio in Fiore con gli stand dedicati alla natura, alla floricoltura e agli attrezzi per il giardinaggio, oltre alla gastronomia, i banchetti delle associazioni di volontariato, le visite alla Torre civica alle 10, 13, 15 e 18, gli antichi giochi del passato, mostre ed esposizioni artistiche e fotografiche. E poi laboratori per ragazzi sull’intreccio per fare cesti e altri oggetti, laboratori di cucito creativo. Nella zona di via Fazzano è attivo il luna park.