Antonella Lo Coco al Catomes Tot. A Boretto tributo a Vasco Rossi

Diversi gli eventi musicali in programma stasera nel Reggiano. Al circolo Catomes Tot, negli spazi del parco Cervi a Reggio, è ospite la cantante Antonella Lo Coco, nell’ambito della rassegna dedicata ai cantautori. Ad aprire la serata le canzoni della guastallese Margherita Zerbini.

Antonella Lo Coco ha partecipato a X Factor nel 2011, classificandosi al terzo posto. Nel 2013 pubblica il suo primo disco "Geisha". Nel 2016, prodotta da Fiorella Mannoia, pubblica "Non ho più lacrime". Nel 2017 duetta con Loredana Bertè nel disco "Amici non ne ho ma amiche sì" con il brano "Folle Città". Nel 2019 pubblica "Felici in Due" e "Solo per te".

A Boretto al via la festa della birra al parco Vecchi con tre giorni di gastronomia e concerti: stasera il live degli Asilo Republic con un tributo a Vasco Rossi, domani gli Spingi Gonzales, domenica dj Africa.

Alla locanda ristorante Casa Motta, in via Motta a Poviglio, stasera dalle 21,30 un tributo a Renato Zero con la voce di Davide Pantaleo accompagnato al pianoforte da Giò Cancemi (informazioni: tel. 335-6239556).

E a Massenzatico, al circolo La Capannina Paradisa, in via Beethoven a Reggio, sbarca il Massenz Show, aperto a esibizioni di aspiranti cantanti, ballerini, attori, dj… Per informazioni: tel. 347-4100900. L’evento rientra nell’ambito delle Notti Rosa di Massenzatico.

a.le.