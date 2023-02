Antonia Zotti trasforma i rifiuti in opere d’arte

di Lara Maria Ferrari

Sensibile al messaggio ambientalista, completamente e per scelta calata nella natura di Gombola, borgo dell’Appennino modenese, Antonia Zotti è protagonista di una personale alla Casa Gialla-galleria San Francesco di Reggio, dal titolo ‘Tutto si trasforma’. Parole che fanno intuire sia i materiali adoperati da Antonia, tutti di uso comune e riciclati, sia il significato di questo singolare percorso espositivo che comprende sculture e disegni. E’ la legge di conservazione della massa, che la Zotti ha studiato e applica nella sua ‘operazione dell’arte’, infatti, una delle fonti da cui prende origine questa trasformazione del rifiuto, come si vede nella carta di giornale, in figure eteree di cartapesta. La materia riciclata diviene una forma concentrata di energia, perché lepri, galline, la cavallina di lana gialla e verde, di nuova composizione, e il maiale ‘in plastica’ al centro dell’allestimento, invocano attenzione, hanno un messaggio da trasmettere. Che il consumismo spinge l’uomo a disfarsi della materia: è la tensione all’acquisto di cose per lo più inutili e che producono montagne di immondizia. Obsoleto è persino il riutilizzo della carta stampata in uso nelle case degli italiani, come osservava Papini negli anni ‘50 in ‘Le disgrazie del libro in Italia’. Al contrario, Antonia abilmente manipola e crea, nel recupero, qualcosa di nuovo e per lei familiare: gli amici dei quotidiani incontri durante le camminate in montagna. Aggiungendo, per riequilibrare i pesi, la misura di un pensiero intellettuale che, qui, è volutamente impegnato. Antonia Zotti è nata in Germania. Dopo un periodo di formazione negli Usa è venuta a vivere in Italia.

Orari: dalle 16 alle 19.30, esclusi i lunedì e giovedì. Mostra visitabile fino al 19 febbraio.