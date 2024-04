Antonio De Vanna suona Beethoven,. Chopin e Gershwin

Antonio De Vanna, docente di pianoforte alla scuola di musica Pagliarini del Corpo Filarmonico di Sant’Ilario, è protagonista del concerto che questo pomeriggio alle 16,30 è al Piccolo Teatro in Piazza di Sant’Ilario (ingresso a offerta libera). In programma brani di Beethoven, Chopin, Liszt, Scriabin, Gershwin. Antonio De Vanna, nato nel 1983. Ha frequenta prima il liceo musicale Paisiello di Taranto, poi il Conservatorio Tito Schipa di Lecce. Dopo il conseguimento del diploma si è trasferito a Parma per specializzarsi al Conservatorio Arrigo Boito, in particolar modo nell’interpretazione delle Sonate di Beethoven e delle composizioni di Chopin, Coltiva l’interesse per l’impiego della musica classica nel mondo dei media e del cinema, affascinato dai grandi compositori della musica nel cinema classico. Dal 2011 si occupa di didattica pianistica e di accompagnamento della pratica corale.