Antonio Fava racconta gli stralunati

Stasera e domani alle 21 al teatro San Prospero di via Guidelli a Reggio viene proposto lo spettacolo "Stralunati Lunatici Svitati" di Antonio Fava, a proporre un varietà senza un filo conduttore, che si sviluppa a partire dalla metà dell’Ottocento tra recitazioni comiche, canzoni, danze e farse clownesche. Un appuntamento per gli appassionati del teatro comico e non solo. Il comportamento degli attori non ha alcun riferimento con persone e fatti reali e, tra gli argomenti, una sorta di filo conduttore lo tiene il cinema: svitato, stralunato, muto, orribile. Sul palcoscenico sono protagonisti quattro "istrioni" e una pianista, in un originale misto di strafottenza, innocenza, insolenza e candido cinismo comico, come ragazzacci di strada, una strada notturna, tra antiche mura, intorno ad un lampione, al servizio del pubblico.