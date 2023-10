Antonio Guidetti-Viller Collura: una coppia tutta da ridere

Prendi un autore e attore dialettale con decenni di esperienza professionale, come Antonio Guidetti, e lo unisci a un cabarettista e barzellettiere come Viller Collura (foto) capace di vincere un importante concorso nazionale come "La sai l’ultima?" di Canale 5.

Ne nasce un duo di grande divertimento nella rappresentazione di "Torna a casa… Nesi", in scena stasera alle 21 al teatro di Casalgrande, nell’ambito della rassegna dialettale. Biglietti a 10 euro. Guidetti e Collura mescolano ironia e divertimento in una storia tutta da ridere, ovviamente tratta anche da episodi realmente accaduti. Un duo reggiano conosciuto anche al di fuori dei confini locali, che pure stavolta trae spunto da modi di dire e tradizioni di casa nostra. Collura, dopo il successo nel 2019 sugli schermi di Canale 5, ha avuto modo di scrivere libri, di partecipare a spettacolo a fianco di importanti artisti, riuscendo anche a ritagliarsi uno spazio nel dialetto locale, accanto a un "maestro" di questo settore come Antonio Guidetti, autore di numerose commedie e tra i principali rappresentanti del dialetto reggiano, in scena stasera a Casalgrande.