Anziana cade in casa Salva dopo 3 giorni

Anziana cade in casa e non risponde al figlio: salvata e soccorsa dai carabinieri. Un uomo residente nel genovese da tre giorni non riusciva a mettersi in contatto con l’anziana madre. Il figlio, preoccupato della situazione, ha chiamato il 112. Una pattuglia dei militari dell’Arma della tenenza di Scandiano l’altra sera ha dunque raggiunto l’abitazione della pensionata, una ultraottantenne di Viano.

I carabinieri scandianesi per entrare hanno forzato la porta in quanto sentivano le richieste d’aiuto dall’interno dell’anziana. La signora era caduta e non riusciva a muoversi. E’ stata attivata anche la centrale del 118. La donna, dopo le prime cure, è stata portata in ambulanza in ospedale a Reggio dove è stata sottoposta agli accertamenti e terapie del caso dei medici del Santa Maria Nuova. E’ stata ricoverata in grave stato

di disidratazione.