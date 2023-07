Anziana affetta da demenza senile multata 14 volte perché senza biglietto del bus

Reggio Emilia, 29 luglio 2023 – Ben 14 multe accumulate sugli autobus reggiani tra il 2014 e il 2016 per un totale di oltre 3mila euro. Ma per la signora Ivana, ora 87enne, le mancanze avevano una spiegazione ben precisa: una demenza senile già certificata all’epoca dai medici, per cui dimenticava i biglietti o si scordava di timbrarli. E ora, con Seta chiamata a riscuotere la cifra, la donna rischia di non potersi permettere la struttura in cui sta passando gli ultimi anni di vita considerando una pensione di soli 900 euro.

È quanto ha denunciato Dario De Lucia, consigliere di Alleanza Civica, dopo l’accorato appello della nipote di Ivana, Patrizia Coccolini, che si è rivolta a lui per trovare una soluzione. "Come famiglia siamo in forte difficoltà – ribadisce la nipote –. Abbiamo già pagato 1.052 dei 3.014 euro richiesti da Seta ma non possiamo saldare il rimanente, è troppo per noi. Abbiamo chiesto un intervento di cancellazione delle sanzioni, viste le condizioni di salute di mia zia già al momento delle contravvenzioni, per ora non ci sono riscontri. Se si arriva al pignoramento del quinto della pensione, si troverà senza un luogo dove vivere".

Dal canto suo De Lucia si è preso in carico la vicenda, ribadendo il proprio punto di vista: "Capisco benissimo i regolamenti, ma questo è davvero un caso particolare: Ivana ha preso le multe non perché in cattiva fede ma a causa di una malattia invalidante, altrimenti avrebbe pagato i biglietti e poi le sanzioni. In una situazione di questo genere credo si possa cercare una soluzione, chiedo a Seta e all’Agenzia della Mobilità di considerare bene il tutto per arrivare ad annullare le sanzioni".

Dal canto suo Seta ha voluto chiarire quella che è a tutti gli effetti una situazione nota da tempo: "Ad agosto 2019 ci sono arrivate le prime contestazioni da parte di Patrizia Coccolini – ribadisce l’azienda – Abbiamo fatto presente come essendo soggetti al controllo della Corte dei Conti, non possiamo procedere in autonomia ad annullare le multe: è necessario infatti un provvedimento del giudice di pace".

In ogni caso Seta ha confermato "la disponibilità a trovare un accordo, con una proposta già inoltrata nel 2019 che tenesse conto sia delle necessità della famiglia che gli obblighi dell’azienda. Purtroppo da allora non abbiamo ricevuto più alcun riscontro. Nonostante siano passati 4 anni, invitiamo nuovamente la signora Coccolini a contattare i nostri uffici, ribadendo la disponibilità a valutare le soluzioni più adatte".