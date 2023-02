Anziana derubata al supermercato

Ormai non passa giorno che non avvengano furti o truffe, in particolare a persone non più giovani, avvicinate e derubate da malintenzionati, spesso all’interno di centri commerciali o nei parcheggi di negozi e supermercati. A Correggio si allunga sempre più l’elenco degli episodi segnalati dai cittadini, che spesso riguardano situazioni diventate ben note, come il trucco della falsa richiesta di informazioni per distrarre la vittima di turno, consentendo a un complice di portare via borsetta, portafoglio o altri oggetti lasciati nell’auto in sosta, nel cestino della bicicletta o ancora sul carrello della spesa.

L’altra mattina l’ennesimo episodio segnalato a Correggio, stavolta all’Eurospin, ai danni di una pensionata che si è ritrovata derubata del portafoglio con all’interno denaro contante per circa cinquecento euro di valore, ma anche documenti, foto e altri oggetti di elevato valore affettivo, finiti nelle mani dei ladri. E’ stato un familiare della donna derubata a segnalare pubblicamente l’accaduto con un messaggio social: "Facile accanirsi e approfittarsi di una persona anziana e indifesa. Un atto ignobile. Sono amareggiata, avvilita e impaurita. Non esiste controllo e neppure protezione. Dove andremo a finire?". Di recente sono stati diversi gli episodi di questo tipo, con svariati sistemi per distrarre la vittima e consentire al complice di commettere il furto. E non mancano casi in cui i malintenzionati usano sostanze soporifere, influendo sulle capacità di reazione dei derubati.

Antonio Lecci