Anziana derubata da falsi addetti del gas

Anziana truffata da due falsi addetti del gas, che le hanno portato via tutto il denaro e i preziosi che custodiva nella propria abitazione. Vittima dei due individui senza scrupoli una 86enne residente a Sant’Ilario. È accaduto l’altra mattina, quando i due uomini hanno suonato al citofono dell’anziana 86enne, presentandosi come tecnici del gas che avrebbero dovuto effettuare un controllo. La donna ha aperto il portone e li ha fatti entrare in casa. I due, col pretesto di dovere effettuare un accertamento tecnico, le hanno chiesto di raggruppare preziosi, gioielli e denaro contante e di riporre tutto all’interno della sua vettura, parcheggiata davanti all’abitazione, per proteggerli durante l’attività. La vittima ha fatto quanto richiesto: una volta che aveva riposto i contanti e i preziosi dell’abitacolo, ha visto i due salire a bordo dell’auto e dileguarsi rapidamente. Quindi, la consapevolezza di essere rimasta vittima di una truffa e l’allarme al 112. I carabinieri, oltre a intervenire sul posto a raccogliere la denuncia, hanno scatenato una caccia ai due, che al momento però non ha dato esito positivo. L’episodio suona come un campanello d’allarme per gli stessi carabinieri, che rilanciano la campagna "Non aprite quella porta" rivolta agli anziani e ricordano loro i consigli. "Non far entrare sconosciuti in casa. Diffidare degli estranei soprattutto se siete soli; non mandare i bambini ad aprire la porta; e prima di aprire, controllare dallo spioncino: se si ha di fronte uno sconosciuto aprire con la catenella attaccata – spiegano dall’Arma –. In caso di consegna di lettere, pacchi o qualsiasi altra cosa, chiedere che vengano lasciati nella cassetta della posta o sullo zerbino. Cautela anche nell’acquisto di merce porta a porta". Prima di far entrare estranei, è bene accertarsi della loro identità e farsi mostrare il tesserino di riconoscimento: "Prima di fare entrare qualcuno, telefonate all’ufficio di zona dell’ente per verificare la veridicità dei controlli da effettuare. Non chiamare i numeri forniti dai soggetti perché dall’altra parte potrebbe esserci un complice". Un altro buon consiglio è di di tenere a portata di mano accanto al telefono un’agenda con i numeri utili (Enel, Iren, Telecom, ecc.). Bisogna "non dare soldi a sconosciuti; per eventuali pagamenti, andare in banca o in posta". Se inavvertitamente si apre la porta a un estraneo non perdere la calma: lo si invita a uscire dirigendosi con decisione verso la porta.

f. c.