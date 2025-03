Anziana derubata mentre era in bici. Attimi di terrore in via de Gasperi. La testimone: "Ho sentito le urla"

Un furto a metà mattina, davanti alle vetrine delle attività di via De Gasperi in cui in quel momento c’erano titolari e clienti. Contando sulla rapidità della propria azione, due uomini in motorino si sono avvicinati e hanno derubato della borsetta un’anziana che era in bici, per poi allontanarsi a tutto gas lasciando la donna in lacrime. Il blitz è stato fulmineo, ma non è passato inosservato ieri mattina in via De Gasperi. In primis a chi lavora nella a panetteria Pappagnocca al civico 35/h: il raid è avvenuto ieri mattina proprio nel piccolo piazzale davanti al forno. "Stavo servendo alcuni clienti - racconta Elena Ferri, dipendente dell’attività - quando sono passate due persone sul motorino vestite di nero e con il casco giallo. Poi ho visto una donna che arrivava in bicicletta: urlava e piangeva". Dal negozio Ferri si è precipitata fuori per aiutare l’anziana, raccogliendo il suo racconto: "Mi ha detto che quei due le avevano appena rubato la borsa appopggiata al manubrio".

La donna non ha avuto conseguenze fisiche: non è stato necessario chiamare il 118. È arrivata poco dopo la figlia della derubata ed è stato dato l’allarme al 113. Anche il macellaio Franco Campagnoli, titolare del Centro carni, ha notato quel motorino: "L’ho visto partire a tutta velocità davanti al forno: erano due uomini col casco, abbastanza robusti". Pure i lavoratori di un vicino cantiere stradale hanno notato il passaggio del mezzo a due ruote. All’arrivo delle volanti della questura, i testimoni hanno indicato la direzione di fuga dei ladri: gli agenti hanno avviato le ricerche, mettendosi sulle loro tracce senza però riuscire a rintracciare nell’immediatezza i responsabili. Sull’episodio la questura ha poi intrapreso ulteriori accertamenti, visionando le prime immagini della videosorveglianza e restando in attesa di acquisirne ulteriori per ricostruire un quadro completo degli spostamenti catturati. Nel pomeriggio di ieri la donna ha sporto denuncia nella caserma di via Dante raccontando i dettagli del furto: elementi che gli investigatori vaglieranno per cercare di risalire ai responsabili.