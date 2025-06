Anziana rapinata e ferita. In manette un 33enne

Sabato sera una donna anziana è stata vittima di una tentata rapina nei parcheggi della Coop di via Sani, a Reggio Emilia. La polizia di stato è intervenuta dopo la segnalazione: la vittima ha raccontato di essere stata aggredita da un uomo sconosciuto che, dopo averla strattonata e fatta cadere a terra, le ha sottratto borsello e cellulare, dandosi poi alla fuga. La donna ha riportato lievi escoriazioni ed è stata accompagnata al pronto soccorso. Un testimone ha assistito alla scena, indicando che il rapinatore, inseguito da alcuni passanti, ha abbandonato il borsello in un cespuglio prima di fuggire. Il borsello è stato recuperato e restituito. Le descrizioni fornite dalla vittima e dal testimone, combinate con le immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno permesso di identificare il sospetto, fermato poco dopo in via Mirabello. Si tratta di un 33enne italiano con precedenti, apparso molto agitato al momento del controllo. È stato arrestato per rapina aggravata e condotto in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.