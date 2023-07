Anziana resta chiusa in ascensore Presa dal panico inizia a urlare

Si è ritrovata bloccata in ascensore, praticamente al piano terra del condominio. Ma l’impossibilità di uscire da quel piccolo spazio ha provocato uno stato di panico in una pensionata di 71 anni, residente a Brescello. E sono dovuti scattare i soccorsi per far fronte alla situazione, risolta dopo una ventina di minuti.

E’ accaduto verso le 9 di ieri mattina. Un black out elettrico ha fatto fermare l’ascensore. La donna, in quella situazione, presa dal panico, ha iniziato a urlare. Avendo con sé il telefonino, è riuscita a mettersi in contatto con la centrale operativa del 112, che dal comando di Guastalla ha inviato sul posto la pattuglia del paese.

I carabinieri hanno cercato di tranquillizzare la donna, che continuava a piangere, mentre da Guastalla arrivavano i vigili del fuoco per riportare l’ascensore all’altezza di uno dei piani per poter sbloccare la porta.

Con una manovra manuale, l’operazione è finalmente riuscita. Per lo stato di agitazione è stata fatta intervenire anche un’ambulanza della Croce rossa, ma non c’è stato bisogno del trasferimento della donna in ospedale.