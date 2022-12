Anziana scippata in un parcheggio

Ennesimo furto con destrezza in un parcheggio pubblico a Correggio. E’ accaduto ieri pomeriggio ai danni di una pensionata, avvicinata da sconosciuti mentre si trovava nel parcheggio del centro commerciale dove si trova il supermercato Coop. Sono bastati pochi istanti per mettere a segno lo scippo, proseguito con la fuga dell’autore, che pare avesse un complice nei paraggi. La scena è stata notata da alcuni testimoni, in un parcheggio che in questi giorni di festività di fine anno è piuttosto frequentato da coloro che si recano nei negozi della zona. Ma l’arrivo di alcune persone non ha permesso di bloccare i malviventi. La vittima dello scippo, per fortuna, non sembra aver riportato conseguenze fisiche, pur se è rimasta comprensibilmente spaventata per quanto accaduto. E’ l’ennesimo episodio di questo tipo – già segnalato ai carabinieri – che si verifica nella Bassa.