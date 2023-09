Anziana soccorsa con l'elicottero a Ventasso: le forze mancavano nel bosco

È stata allertata la centrale del 118 per una signora che, andata in cerca di funghi con la sorella nella zona del monte Cavalbianco, ad un certo punto le sono venute a mano le forze non riuscendo più a deambulare. La sorella, preoccupata, ha chiesto l’intervento dei soccorritori: sono intervenuti quindi i carabinieri del comune Ventasso, i vigili del fuoco di Castelnovo Monti, la Croce Verde Alto Appennino, il Soccorso Alpino Monte Cusna e l’elisoccorso di Massa. Il grave episodio si è verificato ieri pomeriggio poco dopo le 15, vittima del malore una signora 67enne originaria dell’Appennino ma residente nel Milanese, la quale ieri mattina era andata a fare un giro a funghi con la sorella, entrambe esperte dei luoghi. Dopo aver camminato per alcune ore e giunte in località Buca di Cavalbianco, la 67enne si è trovata priva di forze al punto da non riuscire più a camminare. Atterrato al campo sportivo di Ligonchio l’elisoccorso di Massa, gli operatori della Croce Verde di Busana hanno provveduto al trasferimento dell’equipe medica nel luogo dove si trovava la donna, già presenti il Soccorso Alpino e i vigili del fuoco che hanno tagliato gli alberi attorno per consentire all’elicottero di recuperare, con il verricello, sia della donna che il medico e dell’infermiere. La 67enne è stata portata all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti per gli accertamenti del caso.

Settimo Baisi