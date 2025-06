Anziana soccorsa grazie ai vicini

È stata soccorsa grazie ai vicini di casa, che ieri notte si sono accorti delle invocazioni di aiuto di una pensionata che era caduta nella sua abitazione, restando ferita al punto da non poter raggiungere il telefono. Sul posto, in via della Libertà in centro a Rio Saliceto, sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Guastalla, insieme all’ambulanza della Croce rossa. Grazie al passaggio tra i balconi comunicanti, la pensionata è stata raggiunta, soccorsa e trasportata in ospedale per alcuni accertamenti.

Il tempestivo soccorso ha evitato conseguenze più gravi.