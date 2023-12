Anziana soccorsa in casa. Grazie agli auguri di Natale

Soccorsa grazie agli auguri di Natale. Proprio il pensiero augurale di alcuni parenti ha permesso di portare soccorso a una pensionata poco meno che ottantenne, rimasta chiusa in casa, in uno stato di malessere che le aveva procurato uno choc da non sottovalutare.

E’ accaduto nel tardo pomeriggio di Natale. La donna, che abita da sola in un appartamento del quartiere Mirna a Guastalla, dalla sera prima non dava notizie di sé. E neppure i vicini sentivano rumori giungere dall’appartamento. E così, nel pomeriggio, di fronte alle mancate risposte alle telefonate di alcuni parenti, che vivono fuori regione, è balenato il sospetto che fosse successo qualcosa di grave.

Immediato l’allarme ai soccorsi, con l’intervento dei vigili del fuoco, saliti con una scala fino al balcone al terzo piano e consentire l’accesso agli operatori della Croce rossa. La pensionata era in camera da letto, in stato di choc ma cosciente. E’ stata sottoposta a un primo soccorso, prima di essere portata in ospedale. Il desiderio di porgere gli auguri, il giorno di Natale, ha permesso in questo caso di far scattare i soccorsi in tempo utile.

Antonio Lecci