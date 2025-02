Anziana sventa la truffa. In contatto con la polizia fa arrestare un criminale

Da possibile vittima di una truffa, alla fine è stata lei ad aiutare la polizia di Stato ad arrestare un criminale. Giovedì scorso Carla Mariani, che tra poco compirà 84 anni, si è ritrovata suo malgrado protagonista di una disavventura. All’ora di pranzo, ha ricevuto una telefonata da un presunto carabiniere. Quest’uomo le ha raccontato che sua figlia era nei guai, poiché aveva causato un brutto incidente in cui era rimasta ferita una persona anziana in modo grave. Visto che l’assicurazione non poteva pagare subito, la signora avrebbe dovuto anticipare 12.500 euro.

Il fatto è che la figlia della signora, Caterina Iseppi, in quel momento si trovava a mezzo metro dalla madre. "Eravamo in cucina, stavo preparando da mangiare" racconta la 52enne, che ha immediatamente avvisato la polizia. Gli agenti hanno garantito che di lì a poco sarebbe arrivato qualcuno, ma intanto la conversazione con i truffatori doveva proseguire, per riuscire a coglierli sul fatto. La signora Mariani, ex telefonista, ha sfoderato le sue migliori doti recitative tenendo al telefono il truffatore per oltre un’ora. Quando un complice si è presentato alla loro porta gli agenti, che erano appostati in attesa di quel momento, lo hanno preso. "Dobbiamo ringraziare la polizia di Stato, in particolare la sezione delle volanti – dice Iseppi –. Non consiglio a nessuno di ripetere la nostra esperienza, se non in condizioni di sicurezza: non è un gioco. Se ci avessero detto che non avevano personale disponibile, avremmo interrotto la telefonata".

"Non è la prima volta che ci capita – aggiunge –. Circa due anni fa era già successo. Al tempo, tra l’altro, gestivo un centro sociale e avendo tanti anziani avevo organizzato un corso con i carabinieri proprio su come evitare le truffe. Quando hanno chiamato, mia madre era preparata". La signora Mariani poi "ha un forte senso civico – dice la figlia –. Le è capitato anche quando era da sola, in quel caso ha chiuso le comunicazioni e basta. Se però con lei ci sono anche io, non lascia perdere. “Se no va a finire che chiamano qualcun altro e ci riescono“, dice".

"Innanzitutto la persona non si era nemmeno qualificata – riferisce Iseppi, tornando a quel giovedì –. Ha iniziato a chiedere informazioni sul cognome di mia madre, se avesse una figlia, domande che sono suonate subito strane. Hanno detto che io avevo investito un’anziana di 84 anni, guardacaso la stessa età di mia madre. Quella persona, diceva, era grave in ospedale e i parenti mi avevano denunciata, nel pomeriggio ci sarebbe stato il processo per direttissima". L’assicurazione della figlia non avrebbe potuto pagare prima del lunedì successivo: "A mia madre sono stati chiesti 12.500 euro – continua – cifra che poi sarebbe stata coperta dall’assicurazione". Carla Mariani ha risposto dicendo di non avere a disposizione quella cifra, l’interlocutore ha ovviamente insistito, alludendo al fatto che la donna avrebbe potuto dare anche degli oggetti di valore firmando una dichiarazione, "una specie di fideiussione".

"Sua figlia ci ha detto che tenete i soldi insieme agli oggetti di valore" hanno detto i truffatori alla signora, che a quel punto ha improvvisato, raccontando che i preziosi erano in una scatola in alto, su un armadio, dove lei da sola non sarebbe riuscita ad arrivare. In poco tempo, diceva il finto carabiniere, sarebbe arrivato un suo collega in borghese. "Mia madre ha tenuto lungo il discorso – spiega – perché loro di fatto erano già lì sotto. Io intanto avevo già avvisato la polizia, gli agenti ci hanno detto di aprire il portone giù e farlo arrivare fino alla porta d’ingresso. Così è stato: a quel punto sono entrati gli agenti e lui ha provato scappare, ma l’hanno preso".

Una disavventura, appunto, senza esiti tragici ma che accade troppo spesso a tantissima persone di una certa età. "Mia mamma, ultraottantenne con problemi di salute, non è riuscita dormire per tre giorni. Ha subito chiamato le sue amiche per avvertirle. Ha scelto di agire e lo ha fatto con coscienza, ma per lei non è stato certo facile".

Giulia Beneventi