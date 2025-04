Anziani truffati: il report. Da gennaio a oggi già 26 casi. Fenomeno in crescita del 24%

I tentativi di truffe ai danni degli anziani negli ultimi due anni sono saliti del 24%; solo dal primo gennaio 2025 a oggi se ne contano già 26 – per fortuna, non tutte andate a segno. Il dato emerge da un report stilato dalla polizia di Stato per inquadrare il fenomeno all’interno del nostro territorio provinciale.

A finire nel mirino dei malfattori sono in particolar modo le persone con più di 65 anni e non si tratta solo di truffe attuate telefonicamente e online, come spesso capita di sentire, ma anche in strada se non addirittura in presenza, sulla porta di casa. In quest’ultimo caso, spiegano dalla questura, i truffatori si spacciano per operatori dell’Enel e delle Poste Italiane, ma anche di enti quali l’Inps e l’Inail.

"In questo modo, i malviventi riescono a guadagnarsi la fiducia della persona e a fare ingresso in abitazione, sottraendo beni, ad esempio portafogli e oggetti preziosi, lasciati incustoditi". Non meno insidiose quelle via internet o telefono, con cui spesso "riescono a risalire ai dati bancari delle vittime millantando, per esempio, offerte telefoniche, cambi di contratti bancari o investimenti convenienti".

Nel 2019 si è registrata la prima considerevole impennata di truffe a danno di anziani in provincia (+ 57%), per poi subire un lieve calo nel biennio 2020-2021 durante la pandemia (-28%) e poi tornare ad aumentare nel 2022 (+ 31%). Nell’ultimo biennio il trend risulta costante. Gli interventi del personale delle volanti per segnalazioni di questo sono stati 34 nel 2024, a fronte dei 16 riscontrati nel 2023; 94 le denunce presentate nel 2024, 163 quelle nel 2023.

L’ultimo dato spiega perché il fenomeno in sé possa in realtà essere ancora più esteso di quello che il report rivela: "Spesso le vittime, per vergogna, omettono di rivolgersi alle forze dell’ordine e ai familiari – spiega la polizia –. Questo proprio perché la truffa agli anziani è caratterizzata da un duplice danno, di natura economica e psicologica, costituito dal timore di risultare ingenui agli occhi degli altri". Proprio a scopo preventivo, infatti, la polizia "ha divulgato soprattutto negli ultimi anni specifiche campagne di sensibilizzazione, diffondendo consigli utili agli anziani per difendersi dai malintenzionati".