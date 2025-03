Anziano cade in azienda: è grave

Soccorsi mobilitati ieri mattina verso le 7,30 per un agricoltore in pensione, ma ancora attivo nell’azienda rurale di famiglia, caduto accidentalmente mentre stava svolgendo alcune attività. Una caduta improvvisa, che non si esclude possa essere stata provocata da un improvviso malore. Di certo è che l’uomo ha riportato un violento trauma cranico. A scoprire l’emergenza sono stati il fratello e un dipendente dell’azienda, che hanno notato l’agricoltore di 89 anni a terra, in stato di choc. Immediata la mobilitazione dell’ambulanza della Pubblica assistenza con l’automedica, giunti sul posto, in strada Pasubio a Cogruzzo di Castelnovo Sotto, per le prime cure all’infortunato, trasportato d’urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio. Sul posto pure i carabinieri insieme ai tecnici del servizio di Medicina del lavoro.