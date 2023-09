Anziano ciclista travolto da un’auto

Un anziano ciclista è stato investito da un’auto lungo la statale 63, in centro a Puianello: sfiorata la tragedia. È avvenuto attorno alle ore 20 di giovedì all’altezza della Cantina sociale. Una Fiat Panda rossa stava procedendo in direzione della montagna, quando vicino alle strisce pedonali ha investito un 83enne in sella alla sua bicicletta. L’anziano ha colpito violentemente il parabrezza, poi è stato sbalzato a terra. Sul posto sono intervenuti automedica ed ambulanza per soccorrere il nonnino, che è stato poi ricoverato d’urgenza in gravissime condizioni all’arcispedale di Reggio. Ha subito numerosi traumi, la prognosi è riservata ma non corre pericolo di vita. Spetta ora ai carabinieri di Albinea, che hanno svolto i rilievi e ascoltato i testimoni, determinare le cause dell’investimento e le responsabilità.

f.c.