Anziano derubato dell’orologio da 3mila euro

Due donne dell’Est, di 31 e 35 anni, sono state denunciate per il furto di un orologio in oro ai danni di un anziano. Hanno avvicinato la vittima, un 88enne, con la scusa di chiedere un’informazione e, con la ‘tecnica dell’abbraccio’, sono riuscite a sfilargli dal polso un orologio Longines del valore di 3mila euro. Il colpo è stato messo a segno nella mattinata del 29 settembre a Rubiera.

L’88enne stava percorrendo viale Resistenza quando è stato poi avvicinato da una giovane che gli ha chiesto indicazioni stradali per raggiungere il cimitero. Mentre l’uomo parlava con la ragazza è arrivata l’altra, che ha iniziato ad abbracciarlo, assieme anche alla complice. Il pensionato ha tentato di divincolarsi e si è in seguito accorto che gli era stato sfilato dal polso il suo orologio in oro. L’88enne ha tentato di rincorrere le due, che sono però fuggite in auto. La vittima ha successivamente formalizzato la relativa denuncia ai carabinieri della stazione di Rubiera. I militari dell’Arma hanno subito iniziato le indagini supportate dall’accurata descrizione della vittima sulle due donne: grazie al sistema di videosorveglianza sono riusciti a risalire al numero di targa dell’auto utilizzata dalle donne.

I carabinieri, dopo ulteriori accertamenti, hanno presentato alla vittima numerose immagini di donne dedite al compimento di reati simili. L’anziano ha riconosciuto le responsabili del furto. Entrambe sono state denunciate alla Procura reggiana per il reato di furto con destrezza in concorso. Per individuarle è stata fondamentale la precisa descrizione fatta dall’uomo derubato.

Il sindaco Emanuele Cavallaro ha espresso gratitudine ai militari dell’Arma: "Ringrazio, come sempre, i carabinieri di Rubiera per il loro operato – sottolinea il primo cittadino –. Credo sia una bella notizia per la comunità sapere che queste ladre, che operano con questa modalità così fastidiosa, siano state ‘beccate’. E fa piacere leggere che il sistema di videosorveglianza cittadino sia stato utile al risultato. Soldi ben spesi, quelli per le telecamere che leggono le targhe".

Matteo Barca