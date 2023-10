Anziano di 77 anni trovato morto sul marciapiede

Un anziano è stato trovato morto all’alba di ieri su un marciapiede in viale Magenta. Erano da poco passate le 7 quando un passante ha dato l’allarme al 118 vedendo l’uomo accasciato a terra. Ma quando è arrivato il personale medico-sanitario, non c’era già più nulla da fare ed è stato constatato il decesso. Sul posto sono stati chiamati anche i carabinieri per risolvere il ’giallo’ e accertare le cause della morte. La vittima, un 77enne reggiano, era un cardiopatico e abitava vicino al luogo dov’è stato rinvenuto il suo cadavere.

A coglierlo all’improvviso durante la sua consueta passeggiata mattutina, è stato un infarto che non gli ha lasciato scampo. Non ci sarebbero dubbi sulle cause della sua morte. La salma è stata già affidata ai familiari che potranno organizzare così l’ultimo saluto.