Anziano in carrozzina nel mirino. Malintenzionati messi in fuga

Un tentativo di furto è avvenuto ai danni di un pensionato ottantenne, gravemente disabile e costretto a muoversi su una carrozzina. L’altro pomeriggio la vittima è uscita di casa per recarsi al centro sociale di Guastalla, per trascorrere qualche ora in compagnia. Ma durante il tragitto è stato avvicinato da alcuni malviventi, i quali hanno tentato di derubarlo, forse di un anello che porta sempre con sé. La pronta reazione del pensionato, con l’aggiunta dell’intervento dei passanti, ha fatto desistere i malintenzionati, i quali sono scappati via in fretta. Il pensionato, apparso spaventato dall’accaduto, alla fine ha preferito rientrare a casa, senza proseguire il suo percorso verso il centro sociale. Per fortuna non ha riportato conseguenze fisiche, ma la tensione sembra essere stata ai massimi livelli. Non è la prima volta che l’uomo viene preso di mira da malviventi.