Anziano investito da un camion a Cadè, ricoverato in gravi condizioni all'Arcispedale Santa Maria Nuova

Stava attraversando a piedi la strada quando è stato travolto da un camion. E ora si trova ricoverato in gravi condizioni all’Arcispedale Santa Maria Nuova. L’investimento è accaduto ieri intorno alle 12,30 in via Emilia, a Cadè, all’intersezione con via Castello. L’anziano pedone stava andando dall’altra parte della carreggiata, quando è sopraggiunto un tir che lo ha centrato in pieno.

Immediatamente è scattato l’allarme al 118 che ha inviato sul luogo un’ambulanza e un’automedica. L’uomo, 70 anni, è stato soccorso e portato d’urgenza all’ospedale in codice rosso. Tuttavia, dai primi accertamenti, non risulterebbe essere in pericolo di vita.

Sul posto anche una pattuglia del nucleo anti-infortunistica della polizia locale del comando di via Brigata Reggio che ha effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica e accertare le eventuali responsabilità. Nei confronti del conducente sono state espletate tutte le pratiche di rito in questi casi: sarà sottoposto agli esami tossicologici. Mentre sul mezzo di trasporto verranno avviati tutti gli accertamenti che si svolgono di prassi in questi casi.

Si tratta dell’ennesimo investimento sulla via Emilia, una strada a detta delle frazioni che vi si affacciano, sempre più pericolosa per il tasso di traffico ad alto scorrimento.

dan. p.