Anziano investito e ucciso: giovane a processo

Al culmine di una lunga battaglia tra la Procura e il legale dei familiari della vittima - in cui il tribunale ordinò al pm di formulare l’imputazione - è stato disposto il rinvio a giudizio per un giovane, allora 22enne, che nella sera del 9 dicembre 2021 colpì al volante di una Bmw un pensionato, Ennio ‘Gigi’ Motti, sulla statale 63 a Vezzano, causandone la morte. La decisione è stata presa nei giorni scorsi dal giudice dell’udienza preliminare Luca Ramponi: l’imputato dovrà rispondere a processo di omicidio stradale.

L’anziano, conosciuto in paese perché perché tagliava la legna a domicilio, stava rientrando a piedi dopo essere stato in compagnia degli amici al bar Sport. Erano da poco passate le 20 quando si incamminò, percorrendo i 500 metri verso la propria abitazione, che era dall’altra parte della statale. Giunto di fronte a casa, in via Roma Sud 78, attraversò la strada e fu investito dalla Bmw, venendo sbalzato per una decina di metri. La Procura dispose una consulenza cinematica e altrettanto fece l’avvocato Giuseppe Caldarola, che rappresenta i familiari della vittima.

Nel 2022 il pubblico ministero chiese l’archiviazione e il legale dei parenti si oppose. Secondo Caldarola, non era credibile che fu l’anziano a fare un balzo sulla strada, sostenendo invece che fu lui a essere colpito sulle strisce pedonali. Rimarcò che furono trovati capelli sul parabrezza, mentre nella consulenza della Procura si sosteneva che l’automobilista non lo avesse ferito. Per il legale non era vero neppure che l’auto andasse ai 40-50 all’ora: in quel tratto, in discesa, la velocità sarebbe stata maggiore.

Il giudice dispose un supplemento di indagini rispetto a cui la Procura chiese di nuovo l’archiviazione, Caldarola si oppose ancora; infine il giudice dispose l’imputazione coatta e ora ha fissato il processo. L’imputato è difeso dall’avvocato Nino Giordano Ruffini, che in passato disse di condividere le conclusioni dell’attività del consulente della Procura e rilevò che il suo assistito, dispiacuto per la tragedia, non ne era però responsabile perché il comportamento del pedone fu incerto.

Alessandra Codeluppi