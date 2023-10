Anziano Muore Annegato Dopo Malore in Bici

Anziano colto da malore

Trovato morto nel fosso

Colpito da malore mentre era in bici, si è fermato sul ciglio della strada, ma è scivolato nel canale adiacente, morendo annegato. È la ricostruzione di quanto accaduto verso le 17 di ieri in strada San Venerio a Brugneto di Reggiolo, al confine con Villarotta di Luzzara, il paese dove abitava la vittima del malore, il 75enne Dermino Calderoni, conosciuto per l’attività di artigiano idraulico svolta in passato. Solo verso le 20 si è però riusciti a rintracciare la sorella (con la quale l’uomo viveva) per ottenere la conferma dell’identità del pensionato.