Anziano buttato nel pozzo, il pm chiede 18 anni e 2 mesi per figlia e genero

Reggio Emilia, 21 settembre 2023 - Diciotto anni e due mesi. È la pena chiesta dal pubblico ministero Piera Cristina Giannusa per la 38enne Silvia Pedrazzini e per il 43enne Riccardo Guida, rispettivamente figlia e genero di Giuseppe Pedrazzini, l'uomo di 77 anni scomparso dalla sua casa di Cerrè Marabino, frazione di Toano, e ritrovato senza vita l'11 maggio 2022 nel pozzo esterno alla sua abitazione.

Davanti al giudice dell'udienza preliminare Andrea Rat, la coppia, assistita dall'avvocato Ernesto D'Andrea, viene giudicata con il rito abbreviato, che prevede lo sconto di un terzo in caso di condanna. Al termine della lunga requisitoria, iniziata stamattina alle 9,40 e terminata intorno alle 16, il pm Giannusa ha poi chiesto il rinvio a giudizio per Marta Ghilardini, la vedova 64enne, difesa dall'avvocato Rita Gilioli.

I reati contestati ai tre imputati, nella vicenda che ha scosso l'Appennino e non solo, sono maltrattamenti aggravati per aver causato la morte dell'anziano e perché inflitti davanti al nipote minorenne; sequestro di persona per averlo tenuto in casa e avergli impedito di comunicare con parenti e amici; omissione di soccorso nel giorno della morte (5 marzo 2022) e truffa all'Inps per aver continuato a intascare la sua pensione. In aula sono presenti i parenti stretti della vittima: il fratello Claudio Pedrazzini, costituito parte civile attraverso l'avvocato Naima Marconi, e le sorelle Luciana e Floriana. Il legale di parte civile ha domandato un risarcimento di 102mila euro per danno da morte parentale. L'udienza sta proseguendo: la parola è ora passata alle difese.