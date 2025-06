Anziano salvato dai vicini di casa

E’ accidentalmente caduto in casa, in un momento in cui non c’era nessun altro con lui. Impossibilitato a rialzarsi in modo autonomo, l’uomo – un pensionato 80enne – aveva pure un altro problema: il pentolino acceso sul fuoco per preparare la cena. A evitare il peggio, in una abitazione di Codisotto, è stato il tempestivo intervento di alcuni vicini di casa, i quali con grande generosità si sono mobilitati quando hanno sentito le invocazioni di aiuto del pensionato. Sono arrivati i soccorsi con l’ambulanza della Croce rossa di Guastalla, il personale dell’autoinfermieristica, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento della Bassa. Per fortuna le condizioni dell’uomo sono risultate rassicuranti e si è riusciti a evitare pure possibili guai dovuti al fornello acceso.