Anziano scomparso ritrovato morto a tre chilometri da casa

Reggio Emilia, 22 settembre 2023 – Si è concluso in tragedia il giallo della scomparsa di Alberto Berti, 79 anni, allontanatosi volontariamente dalla sua abitazione di Montecavolo di Quattro Castella (Re) nel primo pomeriggio di domenica 10 settembre. «Mio padre è stato trovato stamattina, purtroppo morto, dalle unità cinofile attivate dai carabinieri di Quattro Castella - spiega il figlio Paolo, titolare dell’Autosplendid - Il corpo era in una fitta boscaglia accanto allo stabilimento dell’ex Staford, dove lui aveva lavorato prima del pensionamento e dove a volta si recava ancora per visitare un luogo importante nei suoi ricordi. Vicino a lui, la bicicletta sul cavalletto. Almeno ora abbiamo una certezza, e possiamo vivere il nostro lutto». Il cadavere, che ora sarà sottoposto ad autopsia, si trovava ad appena 3 chilometri dall’appartamento dove l’anziano abitava insieme alla moglie e all’altro figlio. Paolo Berti da 12 giorni cercava il padre insieme ad una rete di amici, conoscenti, agricoltori e cacciatori, e si era spinto a setacciare anche l’area dei Lidi Estensi, amata da Alberto, originario di Jolanda di Savoia, nel Ferrarese. Per ben due volte si era recato con amici a perlustrare proprio i dintorni dell’ex Staford, ma la folta vegetazione cresciuta da anni attorno al vecchio stabilimento gli aveva impedito di intravvedere anche la bicicletta.

Tramite le trasmissioni televisive “Chi l’ha visto?” e “Pomeriggio 5” mercoledì la famiglia aveva diramato appelli e chiesto che le Forze dell’ordine - a cui la scomparsa era stata denunciata già lunedì 11 settembre - attivassero finalmente le battute di ricerca sistematiche. E così infine è stato fatto, e purtroppo in poche ore Alberto è stato rinvenuto. "Negli ultimi giorni avevamo perso la speranza, ma l’angoscia di non sapere cosa gli fosse successo è stata un calvario”, racconta il figlio per poi ringraziare i concittadini castellesi e i tanti sconosciuti che, rispondendo ai suoi appelli, nei giorni scorsi hanno manifestato solidarietà ed affetto.