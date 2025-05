Anziano si perde in bici, salvato dai cittadini

Rubiera, 11 maggio 2025 – Anziano perde l’orientamento in bicicletta: salvato grazie all’intervento dei cittadini e della polizia locale. È successo ieri mattina a Rubiera. Alcune persone hanno notato un pensionato in difficoltà nel parcheggio dell’ex Mercatone Uno lungo la via Emilia Ovest. L’anziano aveva perso il senso dell’orientamento, arrivando in bicicletta a Rubiera da un comune vicino. I cittadini, comprendendo la situazione, hanno lanciato l’allarme alla polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia, prontamente giunta sul posto per compiere gli accertamenti del caso.

“Gli agenti hanno rintracciato la figlia dell’uomo – dice il sindaco Emanuele Cavallaro –. Non ha riportato gravi conseguenze. Grazie ai cittadini che si sono interessati non voltandosi dall’altra parte e anche naturalmente ai nostri agenti”. Cavallaro ha espresso dunque gratitudine a tutti coloro che hanno collaborato per aiutare il pensionato. “Fortunatamente qualcuno ha visto l’uomo nel parcheggio – sottolinea il sindaco rubierese –. In questo caso è stata molto importante la segnalazione arrivata alla polizia locale che ha gestito subito l’emergenza. È stato infatti soccorso e salvato prima che si sentisse eventualmente male”. Cavallaro, dopo l’episodio di ieri, ha intanto ricordato che è attivo il numero verde della centrale operativa (800227733) per le segnalazioni di problemi o situazioni di pericolo.