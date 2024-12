Anziano si smarrisce. Due agenti lo ritrovano. Lui chiede di incontrarli

Si era perso dopo essere finito in stato di incoscienza, ma è stato salvato da due agenti della squadra volanti della questura. E dopo oltre dieci giorni di ricovero, ha espresso il desiderio di incontrare i poliziotti per una foto ricordo.

È la storia a lieto fine di Ivero, un 79enne reggiano, che l’11 dicembre scorso si era allontanato dalla propria abitazione in città intorno alle 16. A segnalare la scomparsa, insospettita e preoccupata dal mancato rientro a casa, è stata la figlia intorno allo scoccar delle 19. La donna ha riferito alla questura che il padre fosse affetto da diabete, in costante terapia insulinica che avrebbe dovuto assumere nelle ore precedenti, ma che non aveva portato al seguito.

A quel punto gli agenti, comprendendo l’urgenza e la gravità della situazione, si sono messi immediatamente alla ricerca dell’uomo dopo aver ricevuto tutte le indicazioni in merito agli aspetti fisici e ai vestiti che indossava al momento della scomparsa. Inoltre, nonostante il padre avesse con sé il telefonino, non rispondeva alle telefonate. Ma proprio grazie al cellulare, i poliziotti sono riusciti a geolocalizzarlo nei pressi di via Inghilterra. Si sono precipitati qui, dove è stata rinvenuta anche l’auto del pensionato accostata sul ciglio della strada.

Poco dopo gli agenti hanno trovato l’anziano disteso sull’erba di un campo adiacente, apparentemente incosciente e con gli occhi aperti, verosimilmente a causa della mancata assunzione dell’insulina e in un probabile stato di ipotermia dovuto alle rigide condizioni climatiche. Subito è stata allertata un’ambulanza sul posto che ha poi trasportato il 79enne all’Arcispedale Santa Maria Nuova per tutti gli accertamenti del caso.

Dopo dieci giorni di ricovero, Ivero è stato dimesso in tempo per poter trascorrere le festività natalizie con la sua famiglia. Ma prima ha voluto incontrare i suoi ‘angeli’ in divisa per ringraziarli di cuore.

